Lilli Gruber l’incendio a Davos e l’emergenza | Sono fuggita nella neve

Lilli Gruber descrive l’incendio a Davos e la sua fuga nella neve durante la trasmissione Otto e mezzo. Un episodio che ha coinvolto anche la giornalista, portandola a condividere l’esperienza in diretta. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le circostanze che hanno caratterizzato questa emergenza.

(Adnkronos) – L'incendio e la fuga nella neve di Davos. Lilli Gruber racconta la disavventura di ieri, trasmessa in diretta durante la puntata di Otto e mezzo. La conduttrice del programma di La7 era in collegamento dalla località svizzera che ospita il World Economic Forum. All'improvviso, l'allarme. ''Ero in studio a Davos, tra l'anteprima e l'inizio della puntata di 'Otto e Mezzo' ci hanno ordinato di evacuare immediatamente perché c'era un'emergenza: c'erano sirene, polizia, pompieri. Io ho provato a protestare e a dire che dovevo andare in onda ma un energumeno mi ha fulminato dicendo solo 'get out of here''.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Incendio vicino a un hotel a Davos. Lilli Gruber: “Ci hanno evacuati dal Congress center, c’è un’emergenza”Nella serata di mercoledì, un incendio si è sviluppato nelle vicinanze del centro congressi di Davos, sede del Forum economico mondiale.

Leggi anche: "Sono salita una golf cart che faceva curve pericolosissime nella neve, ho pensato di cadere dal sedile": Lilli Gruber in fuga dopo l'incendio nello chalet

