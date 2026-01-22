Durante la puntata di Otto e mezzo del 21 gennaio, prevista a Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un incendio durante la diretta. La conduttrice ha dovuto lasciare lo studio in pubblicità, affidando la gestione della trasmissione a Lina Palmieri da Roma. L’evento ha interrotto momentaneamente la trasmissione, che è proseguita con aggiornamenti e approfondimenti.

La puntata di Otto e mezzo del 21 gennaio doveva andare in onda da Davos, ma Lilli Gruber ha dovuto lasciare lo studio in pubblicità e Lina Palmieri ha dovuto gestire la diretta da Roma “Ci hanno fatto evacuare tutti quanti d’urgenza e in fretta e furia, abbiamo lasciato tutto dentro. Io sono riuscita a prendere solo il telefono“, così Lilli Gruber al telefono ieri durante la puntata di Otto e Mezzo. La7 aveva creato una trasferta ad hoc, la conduttrice si era spostata a Davos in occasione del World Economic Forum, ma dopo aver annunciato gli ospiti, al ritorno dalla pubblicità, è successo l’inimmaginabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lilli Gruber evacuata a Davos: incendio durante la diretta | VIDEO

