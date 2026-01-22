Lilli Gruber evacuata a Davos in diretta | allarme incendio al Congress Center durante il World Economic Forum

Durante il World Economic Forum a Davos, il Congress Center è stato evacuato a causa di un incendio, interrompendo improvvisamente la diretta di Otto e Mezzo. L’evento ha richiesto l’intervento delle autorità e l’evacuazione degli ospiti presenti. La situazione è sotto controllo e si attende un aggiornamento ufficiale sulle cause e sulle conseguenze dell’incidente.

Davos, 22 gennaio 2026 – A Davos scatta l’evacuazione del Congress Center durante il World Economic Forum e la diretta di Otto e Mezzo cambia formato in corsa. Lilli Gruber lascia lo studio allestito per il programma di La7 e continua il collegamento al telefono, mentre all’esterno si concentrano soccorsi e mezzi d’emergenza. “Ci hanno fatto evacuare tutti”: il collegamento al telefono. “Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno”, racconta Gruber in diretta telefonica. La giornalista descrive elicotteri in volo, numerosi pompieri e una situazione di emergenza che impone l’allontanamento dall’area.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

