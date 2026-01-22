Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo giovedì 22 gennaio al suo posto ancora Floris | ma l' incendio non c' entra

Giovedì 22 gennaio, Lilli Gruber non sarà presente a Otto e Mezzo, sostituita da Giovanni Floris. La sua assenza è dovuta a impegni legati al Forum economico mondiale di Davos, e non a questioni legate a un incendio. La trasmissione continuerà regolarmente con il consueto approfondimento, offrendo agli spettatori un aggiornamento puntuale e accurato sull’attualità.

Settimana di conduzione straordinaria a Otto e Mezzo, il programma su La7 condotto da Lilli Gruber. Sia il 22 gennaio che il 23 gennaio, la giornalista sarà sostituita da Giovanni Floris al timone del contenitore d’approfondimento. La giornalista è invece impegnata a seguire il Forum economico mondiale a Davos. Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo Lilli Gruber sarà assente dallo studio di Otto e Mezzo perché in questi giorni si trova a Davos, in Svizzera, per seguire il Forum economico mondiale che si tiene regolarmente ogni anno. LA7 aveva già comunicato, a inizio settimana, che ha sostituire la conduttrice nelle puntate del 20, 22 e 23 gennaio sarebbe stato Giovanni Floris. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è FlorisLilli Gruber non condurrà Otto e Mezzo martedì 20 gennaio, poiché si trova a Davos per partecipare al World Economic Forum.

Lilli Gruber “lascia” Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successoLilli Gruber ha temporaneamente lasciato la conduzione di Otto e Mezzo, sostituita da Giovanni Floris per questa settimana.

