Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais | Sono ancora qui a ricordarli uno per uno

Giovedì a Milano, Liliana Segre ha partecipato con emozione alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais, in occasione del Giorno della Memoria. La senatrice ha ricordato con affetto e rispetto le vittime, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. L’evento si inserisce in un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica e sulla necessità di preservare la memoria delle persecuzioni.

