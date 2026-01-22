Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais | Sono ancora qui a ricordarli uno per uno

Giovedì a Milano, Liliana Segre ha partecipato con emozione alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais, in occasione del Giorno della Memoria. La senatrice ha ricordato con affetto e rispetto le vittime, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. L’evento si inserisce in un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica e sulla necessità di preservare la memoria delle persecuzioni.

Una commossa Liliana Segre ha partecipato, giovedì mattina a Milano, alla posa delle pietre d'inciampo per ricordare la famiglia Morais, in viale Abruzzi, in vista del Giorno della Memoria. La sua presenza non era attesa, ma la senatrice a vita ha voluto esserci perché aveva conosciuto la.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

