Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais | Sono ancora qui a ricordarli uno per uno
Giovedì a Milano, Liliana Segre ha partecipato con emozione alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais, in occasione del Giorno della Memoria. La senatrice ha ricordato con affetto e rispetto le vittime, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. L’evento si inserisce in un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica e sulla necessità di preservare la memoria delle persecuzioni.
Una commossa Liliana Segre ha partecipato, giovedì mattina a Milano, alla posa delle pietre d'inciampo per ricordare la famiglia Morais, in viale Abruzzi, in vista del Giorno della Memoria. La sua presenza non era attesa, ma la senatrice a vita ha voluto esserci perché aveva conosciuto la.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Liliana Segre alla Prima: opera scandalosa ma mi interessa. Gli applausi? Sono io voglio bene alla Scala
Leggi anche: Chi è Alberto Segre, il figlio primogenito di Liliana Segre che è entrato in Forza Italia
Milano, il Teatro Carcano celebra Segre e Levi con uno spettacolo sulla MemoriaAl Carcano di Milano, uno spettacolo sulla memoria di Liliana Segre e Primo Levi per la Giornata della Memoria 2026 ... it.blastingnews.com
Liliana Segre in scena a Gradisca: un racconto che scuote le coscienzeAlla Sala Bergamas di Gradisca va in scena lo spettacolo su Liliana Segre: teatro civile tra memoria, cultura e impegno. nordest24.it
Giornata della Memoria – Da la Volta ad Auschwitz In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Volta Mantovana invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Vite da Ariani” di Guido Dalla Volta, con prefazione di Liliana Segre. Un racconto i - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.