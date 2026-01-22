Roma, 21 gen. (Adnkronos) - È un romanzo che unisce il fascino del giallo storico alla scoperta di una città perduta, 'I ‘Nfumicati' di Gerardo Rizzo, edito dalla casa editrice messinese Di Nicolò edizioni, presentato ieri presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove l'autore ha dialogato con la giornalista Floriana Bulfon e con Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell'Arte moderna. Il volume, che è il quarto di una serie ideata da Rizzo, è ambientato a Messina, a fine ‘800. Protagonista è Edoardo Baldassa, delegato veneto di pubblica sicurezza che opera nella città dello Stretto, innamorato della sua Carolina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Libri, 'I ‘Nfumicati' di Gerardo Rizzo, tra giallo storico e scoperta di una città perduta

