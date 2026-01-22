L' ex questore Re nel comitato per la sicurezza di Milano

L'ex questore Re, con alle spalle un’esperienza come commissario a Monza, è stato nominato membro del comitato per la sicurezza di Milano. Questa nomina rafforza l’impegno della città nel garantire un ambiente più sicuro attraverso un approccio coordinato e professionale. La sua presenza nel comitato testimonia l’attenzione alle questioni di ordine pubblico e alla tutela dei cittadini, in un contesto di continua attenzione alle strategie di prevenzione e sicurezza urbana.

Il sindaco si tiene la delega più delicata del momento. Nasce il Comitato ad hoc con Angelo Giuseppe Re, ex questore di Sondrio, e Tullio Mastrangelo, ex capo dei vigili. Il professore Roberto Cornelli guiderà l’Osservatorio. A Marco Mazzei l’assessorato allo - facebook.com facebook