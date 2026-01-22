L' ex prefetto Francesco Messina rinviato a giudizio

L'ex prefetto di Padova, Francesco Messina, è stato rinviato a giudizio nonostante abbia estinto un danno erariale di 6.600 euro segnalato alla Corte dei Conti. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione finanziaria durante il suo incarico e si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso.

Nonostante abbia estinto un danno erariale di 6.600 euro segnalato alla Corte dei Conti, l'ex prefetto di Padova Francesco Messina è stato rinviato a giudizio. L'alto funzionario dello stato è indagato per indebito utilizzo degli agenti e peculato d'uso. Sotto la lente d'ingrandimento ci.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

PECULATO: L'EX PREFETTO FRANCESCO MESSINA TORNA DAVANTI AL GIUDICE | 24/10/2025

