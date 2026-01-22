L’ex hotel Nautilus, situato in via Mazzini, si trasforma in Villa Costanza, un boutique hotel di nuova apertura previsto per Pasqua. Dopo due anni di lavori di restyling, la struttura rinasce sotto una nuova identità, grazie all’investimento di circa cinque milioni di euro dell’imprenditore Gianluca Conti, che ha rilevato l’immobile dalla famiglia Scialli. Un nuovo punto di riferimento per chi cerca comfort e raffinatezza nel centro della città.

Sboccia un nuovo boutique hotel pronto a debuttare per Pasqua. Sono infatti in dirittura di arrivo i lavori di completo restyling (durati circa due anni) dell’ex hotel Nautilus in via Mazzini, che adesso sarà Villa Costanza, in omaggio al nome della figlia dell’imprenditore Gianluca Conti che nel 2023 ha rilevato la struttura dalla famiglia Scialli per circa cinque milioni di euro. Un edificio storico riportato al suo splendore originario e trasformato in un rifugio di charme, dove l’arte dell’ospitalità si unisce a un’eleganza senza tempo grazie all’equilibrio tra memoria e modernità, tra eleganza e autenticità: a studiare ogni dettaglio è stato il top designer Michele Vitaloni che, con l’architetto Marco Bernacca, ha privilegiato l’esaltazione dei materiali locali con una chiara spinta verso il lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'ex hotel Nautilus. Oggi è Villa Costanza. L'apertura a Pasqua

