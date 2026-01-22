L' ex commissario Re nel comitato per la sicurezza di Milano

L'ex commissario Re, già in servizio a Monza, entra a far parte del comitato per la sicurezza di Milano. La sua esperienza nel settore contribuirà a supportare le strategie di tutela e prevenzione nella città. Questa nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle misure di sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per i cittadini milanesi.

Ha prestato servizio come commissario a Monza e ora farà parte del comitato per la sicurezza cittadina di Milano. Angelo Giuseppe Re è stato chiamato dal sindaco milanese Giuseppe Sala a far parte del nuovo comitato per garantire la sicurezza di cui farà parte, oltre al primo cittadino, anche il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli, l'assessore Marco Granelli e l'ex comandante dei vigili urbani meneghini Tullio Mastrangelo. Ora farà parte del neonato comitato dove darà suggerimenti e consigli con le proprie competenze per garantire la sicurezza nel capoluogo di regione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

