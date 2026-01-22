Zak Starkey, ex batterista degli Oasis e figlio di Ringo Starr, ha condiviso alcuni dettagli sui rapporti tra Liam e Noel Gallagher durante il suo periodo nella band. Secondo Starkey, i due fratelli non hanno mai avuto conflitti mentre lui faceva parte degli Oasis, offrendo una prospettiva interessante sulla dinamica interna del gruppo negli anni Novanta. Queste dichiarazioni contribuiscono a chiarire alcuni aspetti della storia dei gruppi britannici di quel periodo.

Zak Starkey, ex batterista degli Oasis ha fornito dettagli sui fratelli Gallagher negli anni durante i quali ha fatto parte della band britannica che ha segnato gli anni Novanta. Il musicista nonchè figlio di Ringo Starr, è stato il batterista degli Who fino all’anno scorso, si è esibito con la band tra il 2004 al 2008. Intervistato dal New York Post ha parlato di Noel e Liam e del loro rapporto in quel periodo rivelando: “Siamo stati in tournée per 140 spettacoli. Abbiamo realizzato due dischi fantastici. Abbiamo provato. Uscivamo sempre insieme. Mai uno. Mai una parola fuori posto in cinque anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ex batterista degli Oasis (e figlio di Ringo Starr) rivela: “Liam e Noel non hanno mai litigato nel periodo in cui ho fatto parte della band”

