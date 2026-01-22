Levante-Elche venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Fiducia ai Granotas con prudenza

Venerdì 23 gennaio 2026 alle 21:00 si apre il turno 21 della Liga con la sfida tra Levante e Elche. Un incontro importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla posizione in classifica e alle possibilità di miglioramento in una fase cruciale della stagione. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per una partita che potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa alla salvezza.

Venerdì notte comincerà il turno numero 21 di Liga e si partirà con il consueto anticipo: si tratta di una sfida salvezza, soprattutto per il Levante, che ospiterà l'Elche neopromosso ma inaspettatamente in posizione di classifica più che onorevole. I Granotas stanno faticando come era prevedibile ma nell'ultimo periodo hanno mostrato grandi progressi: sabato scorso.

