L’Europa smaschera il calcio italiano | la Serie A è priva di ritmo e intensità

L'Europa evidenzia le carenze del calcio italiano, con la Serie A che mostra un ritmo e un’intensità inferiori rispetto alle competizioni internazionali. Nonostante le recenti prestazioni di Inter e Napoli, le differenze tra il calcio domestico e quello europeo sono evidenti, sottolineando le sfide che il nostro campionato deve affrontare per migliorare la competitività a livello internazionale.

Inter e Napoli, le due squadre che solo dieci giorni fa davano vita alla miglior partita della stagione in serie A, nonché alla più “europea” per ritmo e intensità, si sono viste sbattute in faccia la realtà: quella che per il nostro campionato è stata l’eccezione, in Champions League è una regola. Devi tenere quel livello (mentale, atletico, tattico, tecnico) sia quando di fronte hai la squadra più forte del continente in questo momento, l’Arsenal, sia quando di fronte c’è una delle formazioni sulla carta più abbordabili, il Copenaghen, perché le insidie sono sempre presenti. Per dire: l’Arsenal di turno può alzare il livello anche con le seconde linee e il Copenaghen di turno è sempre capace di esaltarsi nelle difficoltà e imbastire la prestazione della vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

