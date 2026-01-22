L' Europa resta prudente Ora il vertice dei leader per studiare il piano Usa

L’Europa si trova di fronte a una fase di grande incertezza, con i leader impegnati in un vertice per valutare il piano degli Stati Uniti. La situazione richiede attenzione e prudenza, mentre l’UE cerca di adattarsi ai continui cambiamenti e alle dichiarazioni imprevedibili di Donald Trump, mantenendo un approccio equilibrato e misurato nelle proprie decisioni.

Peggio che camminare sulle uova: stavolta l'Ue è costretta a muoversi sull'acqua. E tenere il passo dei repentini annunci e disannunci di The Donald. Dopo le sferzate sui dazi, ieri sera ha detto che non imporrà più tariffe aggiuntive del 10% sui prodotti provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia dal 1° febbraio. Avrebbe infatti "creato il quadro per un futuro accordo sulla Groenlandia" con il segretario generale della Nato Rutte. Gli europei, specie gli 8 Paesi che hanno inviato mini-contingenti a Nuuk senza cappello Nato per assecondare Copenaghen, restano guardinghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Vertice in Florida, Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora serve un piano preciso» In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e negoziati, Trump ha dichiarato che Putin e Zelensky potrebbero cercare un accordo.

