L’Europa valuta la sospensione dell’abolizione dei dazi sull’import dagli Stati Uniti. Lunedì, il Parlamento europeo discuterà la possibilità di chiedere alla Commissione di attivare l’Aci, lo strumento previsto per rispondere a pratiche commerciali coercitive. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche di scambio e tutela degli interessi europei.

Lunedì, il Parlamento europeo discuterà la possibilità di richiedere alla Commissione l’adozione dell’Aci, lo strumento anti-coercizione contro gli Stati uniti. La Francia ne ha chiesto la messa in atto, altri restano più prudenti, ma anche in Germania, dove gli Usa rappresentano il primo partner commerciale, le imprese chiedono prevedibilità, contro l’incertezza imposta da Trump. Inoltre, ieri l’Europarlamento ha ufficialmente sospeso l’accordo doganale disequilibrato Ue-Usa del luglio scorso a Turnberry, gelando l’abolizione di 93 miliardi di dazi sull’import Usa. Stasera, un Consiglio europeo straordinario dovrebbe servire a chiarire la posizione e l’eventuale controffensiva della Ue, dopo le numerose minacce di Trump e il discorso di ieri a Davos del presidente Usa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Europa batte un colpo: congelata l’abolizione dei dazi sull’import Usa

Leggi anche: Abolizione dei dazi su caffè, tè e banane: la nuova decisione di Donald Trump

Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Trump e la Groenlandia. L’Europa è un iceberg alla deriva; Proteste in Iran, all’ombra di Trump; Al Ces 2026 la Danimarca batte gli Usa con un mattoncino intelligente; Groenlandia, arrivano 100 soldati europei: cosa fa Italia, la barzelletta e risposta di Trump.

Se l’Europa batte un colpoL’Europa ha dovuto mandare due segni di vita per rispondere ai colpi di maglio di Donald Trump sulla Groenlandia e per limitare i danni del suo continuo tentennare sull’Ucraina tra l’amico Putin e il ... repubblica.it

L'Europa batte un colpo e raggiunge un compromesso sul clima a pochi giorni dalla Cop30 di BelémLa conferenza sul clima di Belém si è conclusa con uno sfogo da parte di chi non accetta più freni alla transizione. Per questo il sistema delle Cop deve prendere il meglio e adattarlo a un contesto ... wired.it

Il Settebello torna tra le prime quattro d'Europa. Batte 13-10 la Croazia: una grande difesa, le parate dell'eterno Del Lungo e la pazienza di un nuovo gruppo in crescita. Venerdì la semifinale degli Europei contro i padroni di casa della corazzata Serbia. La pisc x.com

HDblog.it. . Perché le batterie degli smartphone che arrivano in Europa sono limitate E come fanno alcuni produttori ad aggirare i limiti - in modo legale - per portarci comunque degli smartphone con batterie notevoli ve lo raccontiamo qui, e su HD - facebook.com facebook