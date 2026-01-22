Lesioni colpose racconto choc | Il ’port’ fuori dalla vena Ho temuto per la mia vita

Un incidente colposo ha portato a un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. La vittima ha descritto un’esperienza difficile, temendo per la propria vita durante l’evento. Nonostante i tentativi di trovare un accordo, la querela non è stata ritirata e il procedimento giudiziario prosegue, come confermato dal pubblico ministero Valentina Magnini. La vicenda resta sotto attenzione, con sviluppi che saranno seguiti nei prossimi mesi.

Nessun accordo raggiunto per ritirare la querela, conferma al pubblico ministero Valentina Magnini. Quindi il processo va avanti. La donna inizia a raccontare il suo calvario. E il grande spavento che ha provato la prima volta che si è sottoposta alla chemioterapia per via del presunto malposizionamento del 'port'. Non sarebbe stato inserito correttamente nella vena, la tesi della procura emersa in aula. Si procede per lesioni colpose nei confronti di un medico delle Scotte, difeso da Lorenzo De Martino e Beniamino Schiavone. Quanto al 'port' si tratta di un dispositivo impiantabile che permette la somministrazione di farmaci nel sistema venoso.

