L’equivoco occidentale di Giulio Gambino

L’articolo di Giulio Gambino analizza come il dibattito europeo sulla guerra in Ucraina e il ruolo dell’Occidente si sia sviluppato attorno a due assunti principali. Questi, spesso considerati opposti, rappresentano in realtà due aspetti di una stessa crisi. Una riflessione equilibrata e approfondita per comprendere meglio le dinamiche in gioco e le sfide attuali del contesto internazionale.

Il dibattito europeo sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'Occidente si è in questi anni progressivamente imperniato su due assunti di fondo, spesso presentati come inconciliabili, ma che in realtà fotografano due dimensioni della stessa crisi. Il primo assunto è di natura valoriale. Sostiene cioè che il discrimine politico e morale del nostro tempo resti quello classico: libertà contro oppressione, democrazia contro autoritarismo. In questa prospettiva, si è detto, la sinistra dovrebbe riconoscere nuove capitali simboliche, nuove "città sacre": Kiev, aggredita da una potenza imperiale, e Teheran, attraversata da una rivolta repressa nel sangue.

