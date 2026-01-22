L’articolo di Janan Ganesh sul Financial Times smaschera l’uso improprio di citare Tucidide, spesso impiegato per esprimere banalità analitiche o affermazioni discutibili dal punto di vista etico. La riflessione invita a considerare con attenzione il valore reale delle citazioni storiche, evitando di deresponsabilizzarle in discorsi superficiali o strumentali. Un’analisi che invita alla sobrietà nel modo di usare le fonti classiche, con rispetto e consapevolezza.

In un brillante articolo sul Financial Times, Janan Ganesh fa giustizia del diffuso e irritantissimo vezzo di citare Tucidide per esprimere quella che definirei, allo stesso tempo, una banalità analitica e una bestialità etica. Parlo della frasetta: «I forti fanno ciò che possono e i deboli soffrono ciò che devono». Ebbene, nota giustamente Ganesh, non è mica detto: all’apice della loro potenza, nell’immediato dopoguerra, gli Stati Uniti fecero il piano Marshall e la Nato, favorirono la ricostruzione di Germania e Giappone come democrazie prospere e pacifiche, la svolta bellicosa è avvenuta all’epoca del loro (relativo) declino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’empia banalità di una citazione di Tucidide

Leggi anche: Pisa Inter, dall’avvertimento di Gilardino alla citazione a Stranger Things: c’è una buona notizia per i toscani

Leggi anche: Rotondi incassa, però rilancia: «È una banalità, lo sanno tutti»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L'arcivescovo Delpini: «La banalità è insopportabile, meglio il silenzio. Il Natale non è mercatini e abbuffate»L'omelia dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione della solenne Messa di Natale in Duomo, è incentrata sul male della banalità. La banalità è insopportabile, meglio imparare ... milano.corriere.it

L'arcivescovo di Milano: Preghiera e silenzio contro il male della banalitàLa banalità è insopportabile, meglio imparare il silenzio, meglio pregare. È incentrata sul male della banalità, più che sulla banalità del male, l'omelia dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario ... rainews.it