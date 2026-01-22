Leggere l’Iran libero a Parigi Dentro la libreria Naakojaa fabbrica di testi proibiti

Da ilfoglio.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Quindicesimo arrondissement di Parigi, la libreria Naakojaa si presenta come un’oasi di testi proibiti e di riflessione sulla realtà iraniana. Tra negozi e ristoranti iraniani, questo spazio offre un’opportunità di conoscere un “Iran utopico” attraverso libri e testimonianze che sfidano la censura e le restrizioni. Un luogo di cultura e di resistenza, aperto a chi desidera approfondire la situazione e la storia di un paese spesso nascosto.

Parigi, dalla nostra inviata. Nel Quindicesimo arrondissement di Parigi, tra negozi, bar e ristoranti iraniani si può entrare in un “Iran utopico”, l’accoglienza sull’insegna blu all’entrata è “Perse en Poche”, Persia in tasca, la più grande libreria d’Europa dedicata all’Iran con oltre 40.000 titoli in persiano, francese e inglese. Qui, nella zona commerciale di Beaugrenelle, dagli anni Settanta trovarono esilio migliaia di iraniani, tanto da riservare all’area lungo Rue des Entrepreneurs i soprannomi “piccola Teheran”, o “piccola Persia”. Tinoush Nazmjou, il fondatore della libreria, preferisce chiamarlo semplicemente “il quartiere iraniano”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

leggere l8217iran libero a parigi dentro la libreria naakojaa fabbrica di testi proibiti

© Ilfoglio.it - Leggere l’Iran libero a Parigi. Dentro la libreria Naakojaa, fabbrica di testi proibiti

Leggi anche: La fabbrica della deterrenza. Dentro il piano Usa per un milione di droni

Leggi anche: Spaccata alla libreria, ladri dentro per un’ora

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trentini libero e l'Iran che prova a esserlo; Un Iran libero non conviene a nessun potente; Azar Nafisi: L’Iran è l’Urss del mondo islamico e cadrà; Iran, la rivolta che non si spegne: Una guerra tra il popolo e il regime.

leggere l iran liberoLeggere l'Iran libero a Parigi. Dentro la libreria Naakojaa, fabbrica di testi proibitiIn un angolo del Quindicesimo arrondissement Tinoush Nazmjou trova metodi alternativi per combattere la censura della Repubblica islamica, organizza dibattiti e pubblica quaderni che preparano  alla c ... ilfoglio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.