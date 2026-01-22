Leggere l’Iran libero a Parigi Dentro la libreria Naakojaa fabbrica di testi proibiti

Nel cuore del Quindicesimo arrondissement di Parigi, la libreria Naakojaa si presenta come un’oasi di testi proibiti e di riflessione sulla realtà iraniana. Tra negozi e ristoranti iraniani, questo spazio offre un’opportunità di conoscere un “Iran utopico” attraverso libri e testimonianze che sfidano la censura e le restrizioni. Un luogo di cultura e di resistenza, aperto a chi desidera approfondire la situazione e la storia di un paese spesso nascosto.

Parigi, dalla nostra inviata. Nel Quindicesimo arrondissement di Parigi, tra negozi, bar e ristoranti iraniani si può entrare in un "Iran utopico", l'accoglienza sull'insegna blu all'entrata è "Perse en Poche", Persia in tasca, la più grande libreria d'Europa dedicata all'Iran con oltre 40.000 titoli in persiano, francese e inglese. Qui, nella zona commerciale di Beaugrenelle, dagli anni Settanta trovarono esilio migliaia di iraniani, tanto da riservare all'area lungo Rue des Entrepreneurs i soprannomi "piccola Teheran", o "piccola Persia". Tinoush Nazmjou, il fondatore della libreria, preferisce chiamarlo semplicemente "il quartiere iraniano".

