Le Vette illuminano Palazzo Besta | Portale culturale delle Valtellina

Le “Vette” illuminano Palazzo Besta a Teglio, un importante punto di riferimento culturale nelle Valtellina. Questa regione, circondata da maestosi monti, ha accolto Silvia Anna Biagi, originaria di Milano, che ora guida il Museo di Palazzo Besta. Un esempio di come tradizione e cultura si incontrino tra le montagne di questa zona, offrendo un patrimonio ricco e accessibile a tutti.

Nella Valtellina “circundata d’alti e terribili monti - dice Leonardo - su cui non ci può montare se non a quattro piedi”, come è arrivata, Silvia Anna Biagi, a dirigere il Museo di Palazzo Besta a Teglio? "Milanese di nascita, sono donna di pianura. Per vari anni nella Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, da cui dipende anche il bellissimo Palazzo Besta. E ho aderito alla proposta di succedere a Giuseppina Di Gangi allo scadere del suo mandato". Valtellina un po’ riluttante a effusioni ed estroversione. Solo certi turisti straordinari possono scoprire i suoi segreti? "Con le mostre, la nostra ambizione è proprio allargare la platea dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

