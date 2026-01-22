Le trattative in uscita del club coinvolgono Dzeko, Richardson e Sohm, con le relative operazioni ormai in fase avanzata. In particolare, Edin Dzeko sta per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto fino a giugno con lo Schalke 04. Restano invece alcune incognite legate al futuro di Ranieri, mentre si definiscono le partenze dei giocatori in uscita.

Edin Dzeko oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto fino a giugno con lo Schalke 04. Situazione definita da diverse ore, come quelle relative a Richardson (prestito con diritto di riscatto a 8 milioni per il Copenaghen) e Sohm, che ieri ha svolto le visite mediche e firmato con il Bologna. Fra gli esuberi attende una sistemazione Kouame, mentre il mercato in uscita potrebbe accendersi intorno al nome di Luca Ranieri. L’ex capitano starebbe valutando soluzioni alternative dopo aver perso la fascia ed essere scivolato ai margini dei titolari. Di fronte a una buona offerta se ne parlerà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le trattative in uscita. Dzeko, Richardson e Sohm via. Le incognite legate a Ranieri

I movimenti in uscita. Richardson vicino al Copenaghen. Edin Dzeko andrà allo Schalke 04Si delineano i movimenti in uscita della Fiorentina, con Richardson vicino al Copenaghen e Edin Dzeko pronto a trasferirsi allo Schalke 04.

