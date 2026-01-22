le trattative di mercato sommer ai titoli di coda piace dibu martinez

Le trattative di mercato si avviano verso la conclusione, con alcuni nomi che continuano a far discutere. Sommer sembra ormai ai titoli di coda, mentre Dibu Martinez resta tra i favoriti. In un contesto caratterizzato da poche opportunità di rafforzamento, l’obiettivo principale è valutare con calma le possibili mosse senza pressioni eccessive, considerando che non c’è un’esigenza immediata di intervento.

"È un mercato povero dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello della nostra rosa. Non c’è l’imperativo di dove intervenire". A margine della sfida di Champions League contro l’Arsenal le indicazioni arrivate dal presidente Beppe Marotta sembrano aver raffreddato l’ipotesi di colpi “last minute“ in casa Inter, ma a dodici giorni dalla chiusura delle trattative qualcosa bolle in pentola. Perché dopo il rifiuto di Cancelo, il ritorno di Ivan Perisic è qualcosa di più di una semplice suggestione: i nerazzurri vogliono davvero riportare a Milano l’esterno croato (a prescindere dal rientro di Dumfries, ad oggi senza una data certa) e fino all’ultimo faranno il possibile per convincere il Psv che ha già virtualmente vinto il campionato olandese (+16 sulla seconda) grazie a 17 successi in 19 partite giocate ma che resta in corsa per i playoff Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

