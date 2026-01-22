Le discussioni sul Mercosur spesso si concentrano su aspetti economici e politici, ma è importante distinguere tra ragioni fondate e argomentazioni infondate. Alcuni critici avanzano accuse superficiali, come quella di slealtà degli agricoltori sudamericani per l’uso di fitofarmaci. È fondamentale analizzare i fatti con chiarezza, considerando le reali implicazioni di un accordo di libero scambio e le esigenze dei consumatori e degli operatori del settore.

Ci sono sicuramente delle ragioni contro il Mercosur, io però sento soprattutto sragioni. Alla radio ho ascoltato il presidente di un’associazione invocare clausole di salvaguardia – un accordo di libero scambio non troppo libero – accusando gli agricoltori sudamericani di slealtà: a differenza di noi utilizzano fitofarmaci! Mi sarebbe piaciuto intervenire: ma tu, quando ti ammali, le medicine non le prendi? E le povere piante vuoi lasciarle morire? I consumatori europei, ignorantissimi di agronomia come si ritrovano, sognano alta qualità e prezzi bassi, il tutto senza fitofarmaci e ovviamente senza Ogm. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le sragioni contro il Mercosur

Contro le sue convinzioni, Macron è costretto a essere in minoranza sul MercosurRecenti tensioni evidenziano come, contro le aspettative, Macron si trovi in minoranza sul tema del Mercosur.

Le impronte contro il Mercosur e i populismi di destra e di sinistra sull'economiaLe recenti tensioni sul Mercosur riflettono le complesse dinamiche tra le nazioni coinvolte e le diverse visioni politiche sull’economia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Cicloturismo senza stagioni, sette destinazioni per emozionarsi con la bici in inverno; It: Welcome to Derry, Bill Skarsgård anticipa il futuro del suo personaggio nelle prossime stagioni; Lobotka sblocca Napoli-Sassuolo, non segnava dall’agosto 2022 Un tiro al volo dopo la respinta del portiere Muric. L'ultimo gol era stato contro il Verona. E' la sua terza rete con la maglia del Napoli in sette stagioni. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lobotka-s; Report: Payments licenzia il capo allenatore Sean McDermott dopo nove stagioni.

SIFUS CIAS - STOP DELL’EUROPARLAMENTO AL MERCOSUR: UNA VITTORIA DELLA MOBILITAZIONE AGRICOLA, MA LA BATTAGLIA NON È FINITA. GROSSO: COAPI È STATA DETERMINANTE. Roma 21-01-2026 - ll voto dell’Europarlamento che rinvi facebook