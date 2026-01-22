Le sorelle Irene e Serena Ferlito alla ribalta musicale Scie del desiderio il primo inedito è su Youtube

Le sorelle Irene e Serena Ferlito si presentano alla scena musicale con il loro brano “Scie del desiderio”, disponibile inedito su YouTube. Irene, che suona pianoforte e violoncello, canta e coltiva da tempo una passione per il musical. La loro collaborazione rappresenta un passo importante nel percorso artistico di entrambe, offrendo un esempio di dedizione e talento nel panorama musicale italiano.

Irene suona il pianoforte e il violoncello, canta e da qualche anno ha scoperto il suo grande amore per il musical. Serena invece è un talento del pianoforte e della fisarmonica. Sono le due giovanissime sorelle umbre salite alla ribalta del panorama musicale grazie al loro primo inedito, “ Scie del desiderio ”. Il singolo è uscito martedì nelle piattaforme digitali, è già presente su Youtube mentre è in fase di realizzazione un videoclip. Loro sono Irene e Serena Ferlito (nella foto), due sorelle di 16 e 14 anni che vivono a Stroncone e frequentano una il liceo Donatelli e l’altra il liceo Gandhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

