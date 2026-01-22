Le sabbie del tempo inghiottiscono Ubisoft | dopo le cancellazioni il futuro appare sempre più tetro

Ubisoft attraversa un momento di incertezza, con la cancellazione di Prince of Persia e altre cinque IP che evidenziano le difficoltà attuali dell’azienda. Dopo anni di successi, il gigante francese si trova a fronteggiare una fase di profonda trasformazione e criticità, che sollevano dubbi sul suo futuro nel panorama videoludico.

La notizia della cancellazione di Prince of Persia e di altre 5 IP conferma il periodo difficile di Ubisoft, il gigante francese, uno dei pilastri dell’industria videoludica fino a pochi anni fa, vive un periodo di profonda rivoluzione e mostra delle criticità che portano a temere un epilogo drammatico. Sono ormai anni che le produzioni Ubisoft deludono le aspettative di fan e addetti al settore, mostrando una scarsa capacità di adattarsi ai tempi moderni, una vuota ricerca della formula per il successo ed una precaria lucidità nella gestione delle risorse e degli investimenti. Sebbene all’epoca solo in pochi lo avessero notato, l’inizio del declino è stato il momento in cui l’azienda ha deciso di modificare la struttura ludica di Assassin’s Creed da stealthaction ad action gdr. 🔗 Leggi su Esports247.it

