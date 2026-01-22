Le basse temperature possono accentuare le rughe e seccare la pelle del viso. Per contrastare questi effetti, esistono creme specifiche che aiutano a mantenere idratazione e tonicità. In questa selezione, troverai prodotti affidabili e adatti a diverse esigenze, pensati per proteggere la pelle dal freddo e ridurre i segni del tempo. Una corretta routine può fare la differenza nella cura quotidiana del viso.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Rughe da freddo: iniziamo da qui, senza girarci troppo intorno e senza fingere di non averle notate. In inverno sembrano moltiplicarsi, comparire all’improvviso, rendere il viso più stanco e meno luminoso anche dopo una notte di sonno decente e una colazione fatta con buone intenzioni. Ti guardi allo specchio, strizzi gli occhi, cambi luce, ti avvicini alla finestra sperando che sia solo un problema di illuminazione e pensi che forse sì, il tempo sta passando più velocemente del previsto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le rughe da freddo possono essere un bel problema, ma queste creme viso sono una soluzione efficace

Leggi anche: Queste 3 creme viso possono salvarti la pelle dal freddo della città, senza svuotarti il portafoglio

Leggi anche: Creme effetto botox che spianano le rughe senza punture davvero sul viso

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Skin icing, il ghiaccio ti fa bella, il freddo è il nuovo ingrediente skincare; Oggi è la girornata mondiale della neve. Ecco come salvare la pelle in quota; Sposarsi nel 2026: la checklist di bellezza mese per mese; Morning shed: perché tutti parlano di questa routine notturna.

Rughe da cuscino. Come prevenirle durante la notte con un solo e insospettabile prodotto, che ti salva anche i capelliCome prevenire le rughe da cuscino durante la notte con un solo e insospettabile prodotto, che ti salva anche i capelli ... dilei.it

Creme anti-freddo per non ritrovarti a fine giornata con il viso surgelatoScopri quali sono le migliori creme anti-freddo da uomo per proteggere il viso dalle temperature troppo basse dell'inverno. gazzetta.it

Beauty routine invernale della Dottoressa Tati In inverno la pelle è più fragile e reattiva: freddo, vento e sbalzi di temperatura possono accentuare perdita di tono, rughe d’espressione e opacità. Nella mia routine invernale scelgo trattamenti mirati come: • - facebook.com facebook