Le pietre parlano e dicono che Pietro è qui

Le pietre raccontano di un passato che si svela lentamente. Dopo secoli di timore, fu solo con il coraggio di Pio XII e Paolo VI che furono intraprese ricerche archeologiche sotto l’antica Basilica, portando alla scoperta dei resti del primo Papa. Un percorso di scoperta e rispetto, che unisce fede e scienza nella tutela della storia.

L’archeologo: «Dopo secoli di timore reverenziale che aveva impedito di scavare sotto il pavimento dell’antica Basilica, furono Pio XII e poi Paolo VI ad avere il coraggio di intraprendere missioni scientifiche alla ricerca dei resti del primo Papa». Prima Pio XII e poi Paolo VI, consapevoli che sotto l’altare pontificale giacessero tomba e spoglie mortali del primo dei loro predecessori, l’apostolo Pietro, le fecero cercare dagli archeologi nelle profondità della terra, annunciandone il loro ritrovamento dopo quasi 2.000 anni di silenzio. Così, sotto le sacre grotte, fu scoperta una necropoli, ossia una «città dei morti». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Le pietre parlano e dicono che Pietro è qui» Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti. Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria”Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo. Leggi anche: Come parlano le piante, e cosa si dicono La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Per la Giornata della Memoria pietre d’inciampo a quota 245.E ora si possono adottare; Etna, arancia e passione: la Sicilia che si beve nel sogno di Agrosan, in arrivo il distillato che parla di emozione, tradizione e futuro; In difesa di Tu?çe Y?lmaz, armena non per sangue ma per destino; Quando la Sardegna era una Grande Potenza, la presentazione del libro di Roberto Timo il 22 gennaio a Sassari nella sede della Fondazione di Sardegna. Quando le pietre parlanoEppure, quasi duecento anni prima, durante il processo al filosofo Giustino, troviamo verbalizzato così: Chiese il prefetto Rustico: ‘Dove vi riunite?’. Giustino rispose: ‘Dove ciascuno può e ... ilsussidiario.net Tv2000, con Sortino Le pietre parlanoSe non fosse altro che per le chiese di Roma che fa conoscere, la terza edizione di Le pietre parlano merita di essere vista. La docuserie di Tv2000, firmata e condotta da Alessandro Sortino con ... avvenire.it A Giorgino, alle porte di Cagliari, parlano di disastro: erosione della spiaggia, mareggiata che ha portato pietre e massi, oltre ai danni ai due stabilimenti e ristornati sul mare. La conta delle conseguenze del passaggio del ciclone Harry è appena iniziata. Per il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.