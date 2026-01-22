Le percentuali scandalose del concorsone di Santanchè | su 12mila aspiranti guide turistiche passano in 230

Il recente concorsone per le guide turistiche, promosso dal ministero guidato da Daniela Santanchè, ha registrato risultati sorprendenti: su 12.000 candidati, soltanto 230 hanno superato la selezione. Questa bassa percentuale evidenzia le difficoltà del test e il livello di selezione richiesto. Il nuovo elenco nazionale, quindi, si riduce notevolmente, influenzando le prospettive di ingresso nel settore turistico italiano.

