Le percentuali scandalose del concorsone di Santanchè | su 12mila aspiranti guide turistiche passano in 230
Il recente concorsone per le guide turistiche, promosso dal ministero guidato da Daniela Santanchè, ha registrato risultati sorprendenti: su 12.000 candidati, soltanto 230 hanno superato la selezione. Questa bassa percentuale evidenzia le difficoltà del test e il livello di selezione richiesto. Il nuovo elenco nazionale, quindi, si riduce notevolmente, influenzando le prospettive di ingresso nel settore turistico italiano.
Il nuovo elenco nazionale delle guide turistiche voluto dal ministero di Daniela Santanchè vedrà pochi nuovi iscritti. Meno di quanti ci si aspettava, sicuramente, visto che una riforma che unificasse la professione era attesa da anni. A passare la prova scritta del primo esame nazionale per.
