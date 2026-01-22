Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei principali protagonisti. Accardi si distingue per sicurezza e affidabilità, mentre Pellizzari si impegna nei duelli con Di Nella, spesso prevalendo. Esordio di Raicevic, che potrebbe portare nuove soluzioni offensive. Giuliaini si mantiene stabile tra i pali, senza particolari rischi. In generale, la squadra mostra solidità e attenzione nei vari reparti, con alcuni elementi in crescita.

GIULIANI 6 Non deve mai sporcarsi i guantoni. ACCARDI 6,5 Garantisce sicurezza e affidabilità. PELLIZZARI 6 Ingaggia tanti duelli con Di Nella e spesso ne esce vincitore. VENTURINI 6 Prestazione sufficiente. CUOMO 6 Non è nel suo ruolo ideale, ma disputa comunque una partita complessivamente positiva (45’ st COSTA PISANI SV). CAMPAGNA 6,5 Sempre nel vivo del gioco con spunti e accelerazioni. SCIORTINO 6 Missione compiuta in cabina di regia (36’ st DELLA LATTA SV). ROSSI 6,5 Decide la semifinale di ritorno con un inserimento dei suoi, trovando il quarto centro stagionale in Coppa Italia (42’ st MALDONADO SV). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sicurezza Accardi. Tempre crossa bene. Esordio di Raicevic

