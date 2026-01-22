Le pagelle di oggi evidenziano alcune difficoltà in campo. Felder si conferma protagonista di una prestazione discreta, mentre Bucarelli, con un 5,5, fa parte del trio dell’Ave Maria che sembra attraversare un momento di declino, soprattutto dal punto di vista fisico. Analizziamo i dettagli di una partita che ha mostrato alcune criticità, senza indulgere in eccessi o giudizi affrettati.

Bucarelli 5,5. Uno dei componenti del trio dell’Ave Maria che è in fase di appannamento, soprattutto fisico. Anche se in mezzo al deserto, è uno dei pochi che ha un minimo di lucidità mentale nello smistare i palloni in fase offensiva. Ma va detto che in difesa è sempre in ritardo (anche lui) sulle guardie di Avellino. Una gara, la sua, molto sotto le aspettative: chiude con 0 su 2 da sotto e 0 su 4 da fuori. Ha un 3 su 3 nei liberi e 3 rimbalzi. Virginio 7,5. Uno dei pochi con una certa reattività in campo, anche a livello psicologico. Sembra essere uscito dall’appannamento dopo la fase calante della seconda metà dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Felder gioca ancora una volta una partita inconsistente

Argomenti discussi: LNP: Avellino si impone con facilità contro Pesaro, le pagelle.