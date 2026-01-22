LE PAGELLE Fedato Milan e l’autore del pari sono i migliori

Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni di Milan, Fedato e l’autore del pari come le più positive. Il Milan ottiene una valutazione di 6,5, dimostrando sicurezza in alcune fasi di gioco e capacità di intervento, anche se non può nulla sul gol di Capoduri. Di seguito, un’analisi dettagliata delle prestazioni e delle valutazioni dei protagonisti.

MILAN: 6,5. Sulla prima conclusione di Canessa riesce a fare qualcosa, sul gol di Capoduri non può intervenire. VENANZI: 5,5. Partita sotto tono, senza grandi spinte sugli esterni. Soffre un po' in fase difensiva. PUPESCHI: 6. Concede niente agli attaccanti avversari, chiudendo bene in anticipo. SANTERAMO: 6. Commette l'errore in occasione del vantaggio del Belvedere, ma si riscatta con il gol del pareggio annullato per un presunto fuorigioco o fallo inesistente. LORENZINI: 5,5. Canessa va via nel mezzo a lui e a Santeramo e dà il via all'azione del gol del vantaggio. Soffre un po' troppo. PICCHI: 6.

