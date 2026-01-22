Le pagelle del Forte Querceta Pastine prodezza salva risultato Marinari e Geraci imprendibili

Le pagelle del Real Forte Querceta evidenziano una prestazione solida, con Pastine che si distingue per un intervento decisivo sul colpo di testa di Iurato, dimostrando precisione e reattività. Marinari e Geraci si sono confermati figure imprendibili in campo, contribuendo alla stabilità della squadra. Un sabato di buon livello, caratterizzato da impegno e attenzione nei dettagli.

Pastine: 7 Riflesso prodigioso quello del portiere del Real Forte Querceta sul colpo di testa di Iurato. Intervento decisivo, che evita lo 0-2 a favore della Massese. Nicolini: 6 Partita di grande attenzione anche se Buffa non è un cliente facile. Ricci: 6 Non esente da colpe sul gol di Buffa, si riscatta con un secondo tempo di assoluto livello. Marinari: 7 Centrocampista aggiunto, trova la rete che riporta l'equilibrio in campo. 28' st Michelucci: 6 Utile nel concitato finale. Arcidiacono: 6,5 Primo tempo senza spunti poi Della Bona lo sposta sulla sinistra e diventa un fattore. Franzoni: 7 Ci piacerebbe sapere quanto ha corso.

