Le nuove pietre d’inciampo | In ricordo dei Ravenna-Rossi famiglia deportata dai nazisti

Ieri mattina a Ferrara sono state inaugurate cinque nuove Pietre d’inciampo in via Bologna, vicino a Porta Paola. Queste pietre commemorano la famiglia Ravenna-Rossi, deportata dai nazisti: Gino, Letizia, Franca Eugenia, Eugenio e Marcello. Un gesto di memoria che rinnova l’importanza di ricordare le vittime della deportazione e preservare la storia locale.

Alle undici in punto, ieri mattina, Ferrara ha rallentato il passo. In via Bologna, in prossimità di Porta Paola, il sole di gennaio ha illuminato cinque nuove Pietre d’inciampo, dedicate alla famiglia Ravenna-Rossi: Gino, Letizia, Franca Eugenia, Eugenio e Marcello. Tutti ferraresi deportati nei campi di concentramento nazisti. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Alessandro Balboni, il presidente della Comunità ebraica di Ferrara Fortunato Arbib, i familiari delle vittime e gli alunni della classe IV della scuola primaria ’Bruno Farber’ di San Martino, ai quali l’amministrazione ha affidato simbolicamente la cura delle Pietre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le nuove pietre d’inciampo: "In ricordo dei Ravenna-Rossi, famiglia deportata dai nazisti" Tre vite spezzate dai nazifascisti: inaugurate a Brescia nuove pietre d’inciampoA Brescia sono state inaugurate nuove pietre d’inciampo per ricordare tre persone vittime dei nazifascisti. Tredici nuove pietre d'inciampo in memoria dei veneziani deportatiQuest'anno a Venezia sono state posate tredici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine, in memoria delle persone deportate dal nazifascismo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Pietre d’inciampo a Milano: 21 nuove pose nel Giorno della Memoria; Pietre d’Inciampo; Ecco a chi sono intitolate le 30 nuove pietre d’inciampo che saranno messe in Brianza; 14 nuove pietre d’inciampo nel 2026 per la provincia di Reggio Emilia. FERRARA, PIETRE D'INCIAMPO: LE SCUOLE DEL TERRITORIO SI PRENDONO CURA DELLE PIETRE ESISTENTIDove sei: Homepage > Lista notizie > FERRARA, PIETRE D'INCIAMPO: LE SCUOLE DEL TERRITORIO SI PRENDONO CURA DELLE PIETRE ESISTENTI DOMANI SVELAMENTO DELLE NUOVE PIETRE D'INCIAMPO DEDICATE ALLA FAMIGLIA ... cronacacomune.it Trieste ricorda le vittime dell’Olocausto con 20 nuove pietre d’inciampoTrieste ricorda le vittime dell’Olocausto con 20 nuove Stolpersteine, coinvolgendo studenti e comunità nella memoria storica. nordest24.it Trieste ricorda le vittime dell’Olocausto con 20 nuove pietre d’inciampo -> https://www.nordest24.it/trieste-posate-20-nuove-stolpersteine facebook Trieste ricorda le vittime dell’Olocausto con 20 nuove Stolpersteine, coinvolgendo studenti e comunità nella memoria storica. #Friuli #Trieste #Cultura x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.