Le notizie più importanti di oggi 22 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Ecco le principali notizie di oggi, 22 gennaio 2026, a Latina e in provincia.

Le notizie di oggi a Latina e provincia: ecco cosa è accaduto in questo giovedì 22 gennaio attraverso le principali notizie di cronaca, attualità e politica che hanno interessato il territorio pontino. - Francesco Iannotta, morto a 25 anni in un incidente stradale. E' l'ennesima vittima delle strade pontine. La tragedia avvenuta sul territorio di Aprilia. Il giovane era alla guida della sua auto quando ha improvvisamente perso il controllo. - Ispezioni al mercato e al ristorante: prodotti ittici sequestrati e raffica di sanzioni. I controlli del personale della guardia costiera di Gaeta per la verifica del rispetto della normativa sulla conservazione e tracciabilità degli alimenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le notizie più importanti di oggi 1 gennaio 2026 a Latina e in provinciaLe notizie di oggi, 1 gennaio 2026, a Latina e in provincia riassumono gli eventi principali del primo giorno dell’anno.

Le notizie più importanti di oggi 2 gennaio 2026 a Latina e in provinciaLe notizie di oggi, 2 gennaio 2026, a Latina e nella provincia riguardano principalmente un’indagine aperta sulla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita lo scorso 29 dicembre.

Le notizie più importanti di oggi 19 gennaio 2026 a Latina e in provincia

