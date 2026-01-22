Le nomination agli Oscar 2026 qualche sorpresa l' hanno regalata a partire dalle 16 candidature a I Peccatori

Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, con alcune sorprese, tra cui le 16 candidature a I Peccatori. L’attesa per la cerimonia, prevista per il 15 marzo, è ancora lunga, ma i nomi dei film e dei professionisti riconosciuti offrono già spunti di riflessione. Ecco un primo sguardo alle candidature che potrebbero influenzare il panorama cinematografico di quest’anno.

L'attesa per la cerimonia è ancora lunga ( gli esiti li conosceremo solo il 15 marzo ), ma abbiamo le nomination agli Oscar 2026 e non sono tutte quelle che si davano per certe. A rivelarle dal Samuel Goldwyn Theater dell'Academy, alle 8:30 east coast (5:30 costa del Pacifico e 14:30 italiane), sono stati Danielle Brooks e Lewis Pullman, per una mezz'ora al centro di un'attenzione mondiale, che ha sciolto ogni dubbio su chi fosse dentro e fuori dalla gara principale. Ci sono state poche sorprese, a dirla tutta, ma una era difficile aspettarsela. Ad aver raccolto il maggior numero di candidature è stato I Peccatori, che supera nella storia i record di grandi kolossal come Titanic e compare in ben 16 shortlist tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Oscar 2026: le prime shortlist + Buen Camino di Checco Zalone: il trailer (con Il Vecchio Nerd e..)

Argomenti discussi: Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman; Le nomination agli Oscar oggi alle 14,30. Sinners potrebbe fare la storia - SEGUI IN DIRETTA; Oscar 2026, i favoriti per le nomination: gli attori e le attrici protagonisti; Oscar 2026, verso le nomination: orario italiano, dove seguirle e i favoriti verso la Notte delle stelle.

