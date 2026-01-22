Le musiche di Hans Zimmer trasformano Nave de Vero in una sala da concerto
Il Centro Commerciale Nave de Vero apre il 2026 con un evento dedicato alle musiche di Hans Zimmer. La serata offrirà un’occasione unica per ascoltare dal vivo le composizioni di uno dei più influenti e apprezzati compositori contemporanei, creando un’atmosfera speciale all’interno della struttura. Un appuntamento pensato per gli amanti della musica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale significativa.
Il Centro Commerciale Nave de Vero inaugura il 2026 con un evento musicale straordinario dedicato a Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori contemporanei. Venerdì 30 gennaio alle ore 21:00, presso la Food Court del Centro, si terrà il concerto "Le Colonne Sonore di Hans Zimmer – Un evento da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti discussi: Harry Potter, Hans Zimmer scriverà la colonna sonora della serie tv; Le musiche della serie di Harry Potter saranno di Hans Zimmer - Radio Globo; La serie HBO di Harry Potter avrà le musiche di Hans Zimmer; Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie di ‘Harry Potter’.
Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBOUn nome di prestigio si unisce alla squadra della serie basata sui libri di Harry Potter: il celebre compositore premio Oscar Hans Zimmer curerà le musiche. comingsoon.it
Colpaccio ‘Harry Potter’, Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della serie TV HBO: perché sarà un capolavoroHans Zimmer guiderà la musica della serie HBO di Harry Potter: una sfida enorme che promette di rinnovare la magia senza tradire l’eredità cinematografica. libero.it
Nova Milanese: A Nova Milanese, il gruppo Interstellar Orchestra si esibirà al teatro locale (il Teatro di Nova Milanese) il 13 febbraio 2026 con uno spettacolo tributo alle musiche di Hans Zimmer, celebre per colonne sonore come quella di Interstellar, che com facebook
