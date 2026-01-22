Le impronte contro il Mercosur e i populismi di destra e di sinistra sull' economia

Le recenti tensioni sul Mercosur riflettono le complesse dinamiche tra le nazioni coinvolte e le diverse visioni politiche sull’economia. Mentre alcuni interpretano il blocco come una crisi imminente, altri preferiscono un approccio più analitico, evitando allarmismi. Questo articolo esamina i fatti in modo obiettivo, evidenziando le motivazioni e le implicazioni delle decisioni prese, senza lasciarsi coinvolgere da retoriche populiste o da sensazionalismi.

Ci sono un modo sobrio e uno isterico di leggere quello che è successo ieri sul Mercosur. Il modo isterico è raccontare lo stop come una catastrofe, come la prova definitiva che l'Europa non decide più nulla, come il funerale della globalizzazione celebrato tra trattori e veti incrociati. Il modo sobrio è ricordare che siamo di fronte, prima di tutto, a un passaggio tecnico e giuridico: un rinvio alla Corte, una discussione sull'applicazione provvisoria, un incidente di percorso in una trattativa che dura da venticinque anni e che non nasce né muore con un singolo voto.

Perché destra e sinistra non possono dire la verità sull’immigrazionePerché destra e sinistra spesso evitano di affrontare apertamente il tema dell’immigrazione? La questione riguarda la differenza tra le promesse fatte in campagna elettorale e la realtà dei fenomeni migratori.

