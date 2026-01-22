Le donne nell' antica Este
In occasione del weekend dedicato alle donne, proponiamo un percorso alla scoperta delle figure femminili nell’antica Este. Attraverso testimonianze storiche, reperti archeologici e riflessioni sulla memoria femminile, approfondiremo il ruolo delle donne in questa antica civiltà. Un’occasione per conoscere meglio la storia di Este e il contributo delle donne alla sua evoluzione.
Cogliamo l'occasione del weekend dedicato alle donne per un percorso unico alla scoperta delle donne nell'antica Este, un viaggio tra storia, archeologia e memoria femminile. Il tour, della durata di circa un'ora e mezza, prende avvio dal Museo Nazionale Atestino, dove i partecipanti potranno.
