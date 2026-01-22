Le 6 veline di Striscia la Notizia in prima serata | tra loro una ex Uomini e Donne e una ballerina di Elodie

Le sei veline di Striscia la Notizia tornano in prima serata, portando con sé esperienze diverse. Tra loro, Nausica Marasca, ex valletta del tg satirico, e Virginia Stablum, nota per la partecipazione a Uomini e Donne. La loro presenza arricchisce il cast della nuova edizione, confermando l’attenzione del programma verso figure che combinano talento e background variegati.

Chi sono le sei veline della nuova edizione di Striscia La Notizia: tra queste l'ex valletta del tg satirico Nausica Marasca e l'ex di Uomini e Donne Virginia Stablum. Conosciamole tutte.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sei Veline per la nuova edizione di Striscia La Notizia: tra loro c’è un’ex di Uomini e DonnePer la nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda su Canale5 dal 22 gennaio 2026, sono state selezionate sei Veline.

Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezioneDa giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia; Striscia la notizia… triplica! Ecco le 6 Veline; Striscia La Notizia, chi sono le sei nuove veline: dalla tedesca Virginia a Nausica, foto e cosa faranno; Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notizia.

Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notiziaNella nuova edizione del programma, al via il 22 gennaio in prima serata su Canale 5, vedremo non più due ma ben sei veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Maras ... sorrisi.com

Le 6 veline di Striscia la NotiziaSono sei le veline della 38esima edizione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata ... davidemaggio.it

Striscia la notizia. Gwen Stefani · The Sweet Escape. Una grande squadra, anche dietro le quinte @ezio_greggio, @enzinoiacchetti e le Veline sono pronti al ritorno di Striscia la notizia domani in prima serata su Canale 5 #Striscialanotizia #LeVeline - facebook.com facebook

-2 alla prima puntata di Striscia e le nostre Veline sono pronte per questa nuova avventura #Striscialanotizia #LeVeline x.com