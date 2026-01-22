L’azienda ospedaliera rinnova l’accoglienza Studenti internazionali visitano le strutture

L’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara apre le proprie strutture agli studenti internazionali, rafforzando il proprio impegno nell’accoglienza e nella collaborazione internazionale. Questa iniziativa mira a favorire scambi culturali e professionali, offrendo un’esperienza formativa qualificata nel settore sanitario. La visita delle università estere rappresenta un passo importante verso un dialogo aperto e costruttivo, contribuendo alla crescita delle competenze e alla valorizzazione delle relazioni internazionali dell’ente.

L’ azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara rinnova il proprio impegno nell’accoglienza degli studenti provenienti dalle più importanti università estere. In particolare, grazie al programma ‘Doctors in Italy’, lunedì 5 gennaio 2026 hanno fatto visita all’ospedale di Cona sei studenti di medicina (provenienti da Brasile, Messico e Cile), accolte da Cinzia Ravaioli, Marco Tiseo e Anna Maria De Santis, dirigenti medici della direzione medica, insieme alla direzione del dipartimento Assistenziale Tecnico e Riabilitativo della Prevenzione Sociale (Dat e Rps), rappresentata da Pietro Giurdanella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

