Lavori sul RA14 | chiusura stradale per un mese

Si informa che il Raccordo Autostradale 14 sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, con chiusure temporanee nel tratto tra il km 1,400 e il km 0,950 in direzione Italia. La chiusura durerà un mese e potrebbe comportare limitazioni al traffico. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali indicazioni sul percorso alternativo.

L'intervento riguarda in particolare il risanamento strutturale delle opere d'arte, con lavorazioni sugli appoggi del ponte presente nel tratto interessato Lavori di manutenzione straordinaria sul Raccordo Autostradale 14, con limitazioni temporanee al traffico nel tratto compreso tra il km 1,400 e il km 0,950, in direzione Italia. L'intervento riguarda in particolare il risanamento strutturale delle opere d'arte, con lavorazioni sugli appoggi del ponte presente nel tratto interessato. Lo riporta una nota di Anas. Nel dettaglio, a partire dalle ore 7.00 del 27 gennaio fino alle ore 19.00 del 27 febbraio 2026, sarà disposta la chiusura alternata della corsia di marcia o della corsia di sorpasso, in funzione delle esigenze operative del cantiere.

