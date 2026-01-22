Lavori Napoli-Bari la Provincia | ‘Mancato ristori danni alle strade’

La Provincia di Benevento segnala l'assenza di fondi di ristoro per i danni alle strade provinciali causati dalla costruzione della linea ferroviaria Napoli-Bari. Non è stato assegnato alcun finanziamento per i 130 chilometri di strade interessate, che attraversano venti Comuni sanniti. La mancanza di risorse mette in evidenza le difficoltà nel sostenere le infrastrutture locali, già sottoposte a notevoli sollecitazioni durante i lavori di realizzazione dell’opera.

Tempo di lettura: 2 minuti Non un Euro è stato assegnato alla Provincia di Benevento quale ristoro dei danni subito dai 130 chilometri di Strade provinciali interessate dalla costruzione della linea ferroviaria ad Alta CapacitàAlta Velocità Napoli – Bari, che attraversa il territorio di venti Comuni sanniti dai confini casertani a quelli irpini. Il recente riparto di risorse finanziarie stabilito dalla Regione Campania con il quale alcuni Comuni si sono visti attribuire circa 23 milioni di Euro per rifare le strade di propria competenza ha lasciato del tutto insoddisfatto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

