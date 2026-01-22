Lavoratori irregolari e dotazioni di sicurezza non conformi | locale notturno multato e temporaneamente chiuso

Questa mattina, la polizia di Ancona ha disposto la chiusura temporanea di quindici giorni di un locale notturno a Castelfidardo, a seguito di controlli su conformità delle dotazioni di sicurezza e regolarità dei lavoratori. L'intervento si inserisce in un’azione volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento.

CASTELFIDARDO – Eseguito questa mattina dalla polizia di Ancona un provvedimento del questore relativo alla chiusura per quindici giorni di un locale notturno situato a Castelfidardo. Nella serata dello scorso 16 gennaio, poliziotti dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona e personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Ast Ancona hanno effettuato un controllo amministrativo nel locale, scoprendo la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti. Per questo motivo, è stata sospesa l’attività ed elevati verbali di contestazione per un importo complessivo di circa 7.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Lavoratori irregolari e criticità nelle dotazioni di sicurezza: maxi multa a un locale notturnoNella serata di ieri, ad Ancona, sono stati condotti controlli presso un locale notturno da parte di polizia, Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Ast Ancona.

