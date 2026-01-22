A Castelfidardo, nelle vicinanze di Ancona, un locale notturno è stato chiuso per 15 giorni a seguito di controlli della Polizia. Sono state riscontrate irregolarità riguardanti il lavoro in nero, condizioni di sicurezza e la presenza di soggetti pregiudicati. L’intervento mira a garantire la legalità e la sicurezza nell’ambiente pubblico, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti nel settore dell’intrattenimento.

Un locale notturno di Castelfidardo (Ancona) ha ricevuto un decreto di chiusura per 15 giorni a seguito di un controllo amministrativo che ha portato alla luce numerose irregolarità in materia di lavoro e sicurezza. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Ancona, è stato eseguito nella mattinata odierna e si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico. Irregolarità in un locale di Castelfidardo Il controllo che ha portato alla sospensione dell’attività è stato effettuato nella serata del 16 gennaio scorso. All’operazione hanno preso parte personale della Polizia di Stato, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Ast Ancona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lavoratori in nero e carenza di sicurezza in un locale di Castelfidardo vicino Ancona, il provvedimento

Leggi anche: Minorenne trovato con un cocktail vicino a un locale: pugno duro del Questore ma il provvedimento verrà impugnato

Leggi anche: Chiuso un locale di Latina, trovati tre lavoratori in nero: 10mila euro di multa dopo il blitz

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scoperta azienda tessile con sei lavoratori in nero e dormitori; Lavoratori in nero e carenze nella sicurezza, attività sospesa a due aziende agricole; Lavoratori in nero in alcune aziende impegnate nella potatura delle viti; Lavoratori in nero e sicurezza, blitz in comunità alloggio e cantieri: multati i titolari di quattro imprese edili.

Lavoratori in nero e carenza di sicurezza in un locale di Castelfidardo vicino Ancona, il provvedimentoLocale notturno chiuso a Castelfidardo per 15 giorni dopo controlli della Polizia: irregolarità su lavoro, sicurezza e presenza di pregiudicati. virgilio.it

Lavoratori in nero nei cantieri, scattano 6 denunce e sanzioni per oltre 12mila euroAd essere denunciato il titolare dell'azienda per mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale agli operai e mancata idoneità di impiego, e altri 5 operai in quanto sprovvisti degli app ... quicosenza.it

TRIS Siracusa. . Lavoro nero e truffa allo Stato blitz nel ristorante,cinque lavoratori in nero percepivano la naspi, identificati dai finanzieri del gruppo di Trapani durante un controllo - facebook.com facebook