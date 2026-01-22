Lascia la Serie A e vola subito al Real Madrid | hanno perso 10 milioni di euro

Un giocatore italiano lascia la Serie A e si trasferisce al Real Madrid, dopo aver subito una perdita di circa 10 milioni di euro. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, le squadre italiane sono impegnate negli ultimi acquisti, cercando di rafforzare le proprie rose prima della fine della sessione. Questo trasferimento rappresenta un importante cambio di rotta per il calciatore e per il club di Madrid.

Il cammino del giocatore in Serie A sembra sia arrivato ai titoli di coda: l’innesto vola in Liga alla corte del Real Madrid Poco meno di 10 giorni dal termine ufficiale del calciomercato, le squadre italiane si stanno muovendo per assicurarsi i migliori rinforzi in questi ultimi giorni a disposizione. Non soltanto le operazioni in entrata destano interesse all’interno dei club, ma le stesse società sono preoccupate anche per le operazioni in uscita. Proprio in questo scenario, infatti, starebbe prendendo forma l’idea di vedere un innesto attualmente presente nel nostro campionato lasciare definitivamente la Serie A per volare in Liga, in forza al Real Madrid.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Al Real Madrid è andata peggio che al Napoli: 61% di possesso palla, ma hanno perso 1-0 contro il Liverpool

Leggi anche: Nico Paz Inter, i nerazzurri non hanno perso di vista l’argentino del Como: Marotta punta su questa cosa per anticipare il Real Madrid

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Rocco Commisso e i vuoti che lascia: adesso la Fiorentina è rimasta orfana, ma anche un po’ la Serie A; Vazquez lascia la Serie A, accordo a un passo con l'Atlético Belgrano; Iker Bravo lascia l'Udinese: giocherà nella Serie B spagnola, i dettagli dell'operazione; FLASH| Marianucci resta in Serie A e lascia il Napoli: accordo in via di definizione.

Sarmiento lascia già la Cremonese e torna in Inghilterra. Lo aspetta il MiddlesbroughLa prima parte di stagione alla Cremonese non è andata come sperava e per questo il centrocampista offensivo Jeremy Sarmiento (23 anni) si appresta. tuttomercatoweb.com

Bailey lascia la Roma: interrotto il prestito, torna all'Aston Villa. Il comunicatoL'esperienza in giallorosso dell'esterno giamaicano è già terminata: dopo 6 mesi il classe 1997 lascia la Capitale ... tuttosport.com

Serie D, il difensore Pjetri lascia il Notaresco Già depositate le liberatorie per i primi sei mesi di attività - facebook.com facebook

Ex Inter, Dzeko lascia la Serie A: atteso in Germania per la firma con lo Schalke04 x.com