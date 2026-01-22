L’Arsenal potrebbe prendere una decisione a sorpresa sul trasferimento di Lewis-Skelly

L’Arsenal potrebbe considerare una decisione inaspettata riguardo al futuro di Myles Lewis-Skelly, il giovane terzino sinistro attualmente sotto osservazione. Secondo alcune fonti, la società potrebbe valutare una vendita, anche se ancora nessuna ufficialità è stata comunicata. La situazione resta da seguire attentamente, con possibili sviluppi che potrebbero influire sul percorso del giocatore e sulla rosa dei Gunners.

Myles Lewis-Skelly in azione per l'Arsenal contro l'Inter (Foto di Carl RecineGetty Images) L'Arsenal potrebbe finire per vendere il terzino sinistro Myles Lewis-Skelly, secondo l'ex attaccante dei Gunners Alan Smith. La leggenda dell'Arsenal, ormai opinionista, ha lanciato una critica a sorpresa nei confronti di Lewis-Skelly, suggerendo che forse dovrebbe essere qualcuno scaricato dal club in estate. Il 19enne ha vissuto una straordinaria stagione decisiva la scorsa stagione, giocando un totale di 39 partite con la prima squadra dell'Arsenal e facendo il suo debutto con la nazionale maggiore dell'Inghilterra.

Sorloth Juve, Raspadori complica i piani di Comolli? L’Atletico Madrid potrebbe prendere questa decisione sul norvegese. Le ultimissimeLe recenti voci di mercato segnalano un interesse della Juventus per Sorloth, il giocatore norvegese.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions; Cosa sta succedendo a Gyokeres all'Arsenal, segna poco e ora rischia il posto: Deve perdere peso; Giorgio Furlani può lasciare il Milan: il piano di Cardinale e chi può prendere il suo posto.

