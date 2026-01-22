L' appello di Confcommercio | Pisa ha perso 18 bar nell' ultimo anno vanno sostenuti

L'appello di Confcommercio evidenzia come Pisa abbia perso 18 bar nell'ultimo anno, sottolineando l'importanza di sostenere queste attività. I bar rappresentano più di semplici esercizi commerciali: sono luoghi di incontro e socializzazione, fondamentali per il tessuto urbano e la vita comunitaria. È necessario intervenire per preservare e valorizzare queste realtà, garantendo il loro ruolo di centri di relazione e identità locale.

Pisa, 22 gennaio 2026 - "Il bar è qualcosa che va oltre l'attività commerciale. È incontro, relazioni, condivisioni. Un patrimonio inestimabile e irrinunciabile che deve essere tutelato con ogni mezzo a disposizione" così il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli commenta lo studio presentato da Fipe Confcommercio in occasione del Sigep di Rimini. "Stiamo parlando di un settore capace di generare quasi 6 miliardi di visite nel 2025 e un valore di mercato di 23,8 miliardi di euro, ma che sul nostro territorio, come in molte altre aree del Paese, vede ridursi il numero di attività.

