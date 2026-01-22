L’App Xbox è ora disponibile sui PC Windows 11 basati su ARM è compatibile l’85% del catalogo del Game Pass

Microsoft ha annunciato che l’App Xbox è ora disponibile sui PC Windows 11 con architettura ARM. Questa novità permette agli utenti di accedere a circa l’85% del catalogo Game Pass, ampliando le opportunità di gioco su dispositivi più leggeri e portatili. La compatibilità rappresenta un miglioramento significativo per chi utilizza hardware ARM, offrendo un’esperienza di gioco più accessibile e versatile.

Microsoft ha annunciato un passo importante per il gaming su PC: l’ app Xbox è ora disponibile anche sui dispositivi Windows 11 basati su architettura ARM. Si tratta di un aggiornamento atteso, che apre l’accesso diretto al catalogo Xbox PC e ai giochi inclusi in Xbox Game Pass anche su laptop e dispositivi ARM di nuova generazione. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza Xbox sempre più uniforme e flessibile, indipendentemente dall’hardware utilizzato. Microsoft ha rivelato che con il lancio dell’app, oltre l’85% del catalogo Xbox Game Pass risulta già compatibile con i PC Windows 11 ARM. 🔗 Leggi su Game-experience.it

