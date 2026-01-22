L’Associazione Nazionale Magistrati è accusata di agire come un “cattivo pubblico ministero”, concentrandosi più sulle intenzioni che sui fatti concreti. Alcuni critici sostengono che questa posizione possa favorire un percorso volto a influenzare la magistratura, con l’obiettivo di sottoporla alle decisioni politiche. La questione sulla separazione delle carriere evidenzia i dibattiti ancora aperti sulla tutela dell’indipendenza giudiziaria e sulla corretta separazione dei ruoli nel sistema giuridico italiano.

Si sostiene che la separazione delle carriere sia un primo passo per poi assoggettare la magistratura ai politici. Perché il centrodestra dovrebbe rimandare al futuro questo presunto disegno, visto che ha la maggioranza? Gli interventi sul referendum della giustizia si stanno moltiplicando e offrono continui spunti di riflessione. E, dopo un inizio che sembrava quasi a senso unico, molti colleghi, orientati a votare Sì, stanno legittimamente esprimendo la loro opinione e sviluppando le loro argomentazioni. È un bene per chi vuole approfondire e votare con consapevolezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Anm agisce come un cattivo pm: fa il processo alle intenzioni

La Cassazione contro il processo alle intenzioni sull’urbanisticaLa recente sentenza della Cassazione, che ha annullato senza rinvio le misure interdittive nei confronti di Giancarlo Tancredi, rappresenta un importante precedente nel settore dell’urbanistica.

Giudice con la moglie a processo fa da tutor al pm titolare del fascicolo. E il Csm lo assolve: irrilevanteUn giudice coinvolto in un procedimento con la moglie, che agisce come tutor al pubblico ministero, viene successivamente assolto dal Consiglio superiore della magistratura, ritenendo irrilevante la situazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Referendum giustizia: l’ANM politicizza lo scontro e cancella le istituzioni; Dall’Anm 800 mila euro al Comitato per il No; L’Anm agisce come un cattivo pm: fa il processo alle intenzioni.

L’Anm è un’associazione sindacale ma vuole fare il partitoRisulta pertanto evidente che l’ANM, in quanto associazione sindacale di categoria dei magistrati, ma atteggiandosi come ente esponenziale della magistratura, nel costituire il comitato per il sostegn ... msn.com

Correnti cancro dei magistrati. L’Anm è diventata un partito politico«La riforma dell'ordinamento giudiziario è la conseguenza obbligata della riforma del codice di procedura penale, che nel 1989 fu salutato dall'Associazione nazionale magistrati come una straordinaria ... msn.com

PRIMARIA DI OCCIMIANO Nella mattinata di lunedì 19 gennaio, gli alunni della scuola primaria di Occimiano hanno assistito allo spettacolo "Chi ha paura del lupo cattivo" messo in scena dalla compagnia GASP. Attraverso la comicità, gli attori hanno toccat - facebook.com facebook