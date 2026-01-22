Lang e Lucca hanno lasciato la Juventus, mentre il Napoli si concentra sul rinforzo in attacco. L’olandese è vicino al Galatasaray, e per Lorenzo si apre un’ultima possibilità. Manna punta su Giovane del Verona, ma anche la Lazio mostra interesse. La sessione di mercato si definisce con diversi movimenti in uscita e in entrata, evidenziando le sfide delle squadre italiane per rafforzare le proprie rose.

Questione di ore, al massimo di qualche giorno, poi il Napoli formalizzerà le cessioni in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang. L'olandese è il più vicino al trasferimento. Il Galatasaray ha già recapitato a Castel Volturno i documenti firmati, ma gli azzurri stanno temporeggiando a causa dell'emergenza infortuni. Contro il Sassuolo, infatti, si è fermato anche Politano e Conte non vorrebbe affrontare la trasferta di Torino con gli uomini contati per velocizzare una trattativa che ormai è praticamente già conclusa. È possibile, dunque, che Lang sia regolarmente convocato contro la Juventus e che poi si diriga in Turchia all'inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lang e Lucca, dopo la Juve tanti saluti. E il Napoli deve stringere per un attaccante

Napoli, Lucca ai saluti? Spunta il retroscena che allontana l’attaccanteDopo la recente vittoria del Napoli sulla Lazio, si apre la finestra invernale di calciomercato.

Napoli, gradimento per Ademola Lookman. Pedullà: “Con le cessioni di Lucca e Lang, gli azzurri vanno sull’attaccante dell’Atalanta”Il Napoli mostra interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, nel contesto di una strategia di mercato volta a rinforzare l’attacco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e…; Doppia cessione in vista per il Napoli, Lang verso il Galatasaray e Lucca al Nottingham Forest: può sbloccarsi il mercato in entrata; Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati; Lang e Lucca, l’addio è vicino: Neres tenta subito il recupero.

Lang e Lucca, dopo la Juve tanti saluti e il Napoli deve stringere per un attaccanteL'olandese vicino al Galatasaray, un ultimo dubbio per Lorenzo. L'obiettivo di Manna è Giovane del Verona, ma c'è anche la Lazio ... msn.com

Da colpi estivi a prime cessioni a gennaio: Lang e Lucca salutano il Napoli dopo sei mesiSono stati due colpi del mercato estivo del Napoli. Due innesti per il reparto offensivo che però si apprestano già a salutare la squadra. tuttomercatoweb.com

. @sscnapoli, il Pisa continua a provare a convincere Lucca, ma il @NFFC è fiducioso di avere il suo sì già oggi. Per Lang il @GalatasaraySK attende solo l'ok del Napoli per la partenza @SkySport x.com

Con Lucca e Lang sempre in uscita e i tanti infortuni arrivati questa stagione, il Napoli sta continuando a lavorare anche sul mercato in entrata. Una pista che continua a essere viva è quella che porta a Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta che in questa sta - facebook.com facebook